Dan toque gourmet a las palomitas

Pop Lab! es un negocio jalisciense enfocado en la producción de palomitas de maíz que comenzó hace casi tres años y ha tenido un crecimiento exponencial al pasar de vender inicialmente 800 bolsas al mes, a más de 100 mil actualmente.

Arturo Parra y Juan Pablo Garay son los fundadores que iniciaron el negocio sólo por el gusto por las palomitas de maíz, ya que ninguno contaba con experiencia en la preparación de dicha botana. Sus campos laborales son el desarrollo de software y la industria audiovisual, respectivamente.