Avalan la extinción de Notimex

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se extingue la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Se avaló entre reclamos de un ataque a la libertad de expresión, así como acusaciones hacia el partido guinda de querer financiar la campaña de Claudia Sheinbaum con los recursos de dicha agencia.

El decreto se avaló por mayoría de 262 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 210 sufragios en contra de las bancadas de PRI, PAN, PRD y MC, además de una abstención.

"¿Por qué desaparecen Notimex cuando están en plena campaña presidencial? Qué cinismo que hace un mes que aprobamos el presupuesto le destinarán 237 millones a Notimex, y como está en huelga no se utilizó el presupuesto desde 2020, entonces Notimex tiene en la bolsa más de mil 200 millones de pesos, y esos mil 200 millones de pesos que no se ha utilizado van directo a financiar la campaña presidencial de Morena, porque ya no saben de dónde sacar más dinero", acusó, durante el debate, la diputada del PRI, Cynthia López.

En el mismo sentido, el diputado del PAN, Jorge Triana Tena, criticó que Morena avale la extinción de Notimex "cuando López Obrador fue el principal opositor en 2003".

"El Presidente, desde el principio, tuvo una estrategia para asfixiar a Notimex, empoderando a su directora, incluso la directora está acusada de hostigar a periodistas como Carmen Aristegui, implementó una cruzada de violencia en contra de los propios empleados de Notimex, lo que derivó una huelga, y que desde el gobierno hicieron todo lo posible por alargar para que ya no tuviera fundamento la existencia de Notimex y tener pretextos para que al final del sexenio la pudieran desaparecer. Al mismo tiempo, es muy contradictorio porque en el año 2003 Vicente Fox presentó una iniciativa para extinguir Notimex, y el primero que se opuso fue Andrés Manuel López Obrador", denunció.

Enrique Castañeda, de Movimiento Ciudadano, adelantó que en su partido "decimos no a la destrucción de las instituciones legítimamente constituidas por el Estado mexicano", en tanto que la diputada del PRD, Olga Luz Espinoza, criticó que el argumento de los morenistas para eliminar a la agencia sea que ya existe la mañanera: "Desde que iniciaron las mañaneras, el Presidente ha dicho 150 mil mentiras".

En defensa del Proyecto, la diputada del PT, Lilia Aguilar, recordó que Notimex se creó en 1968 para ofrecer información de los juegos olímpicos, pero aseguró que "también surgió por la necesidad de los priístas para controlar el flujo de la información", y sostuvo que la agencia "se usó como una caja que servía para el control social del régimen priista que estaba en el poder".

En tanto, Elba Estela Vigil, de Morena, dijo que México debe adaptarse a la nueva realidad digital: "Ninguna agencia de noticias con la esencia y función de Notimex, está en condiciones de cumplir con el objetivo de contribuir para que la ciudadanía esté informada, muestra de ello, es que lleva dos años en huelga y no se ha visto afectado el derecho a la información de las y los mexicanos".

Del mismo partido, el diputado Augusto Hernández, aseguró que en 2006, durante la administración de Vicente Fox, "la agencia no logró cumplir con su deber de ofrecer información veraz, plural y oportuna, pues careció de veracidad, imparcialidad y objetividad", y agregó que la agencia de noticias "se convirtió en una de las tantas cajas chicas que funcionaba para desviar recursos públicos".

Con la aprobación del dictamen, se extingue a la agencia Notimex y se abroga la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en junio de 2006.

El documento determina que las liquidaciones de los trabajadores se calcularán con salario integrado, cuando corresponda, y comprenderán tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, 20 días de salario, más la cantidad que resulte por la prima de antigüedad a razón de 12 días de salario, ambos por cada año de trabajado.