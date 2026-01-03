Claudia Sheinbaum supervisa Polo de Desarrollo Económico en Tlaxcala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que el Gobierno de México impulsa en el estado de Tlaxcala, el cual estará ubicado en un espacio de más de 50 hectáreas y que ya cuenta con inversión de siete empresas nacionales e internacionales.

"Estamos aquí en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con Lorena Cuéllar en Tlaxcala, es un modelo muy eficiente que ellos tienen, que tiene la gobernadora de atraer inversiones privadas y lo que muestra aquí este polo son más de 50 hectáreas, siete empresas internacionales y nacionales que ya tienen sus inversiones aquí", informó durante el recorrido que realizó junto con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

El Polo de Desarrollo Económico se presenta como una oportunidad para el crecimiento económico de la región, destacando la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado.

La supervisión de este proyecto es parte de las acciones del Gobierno de México para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos en el estado.