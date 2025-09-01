Marchan contra políticas de 4T

Ciudadanos que protestan contra las políticas del actual Gobierno federal marchan desde la Diana Cazadora rumbo al Foro Lindbergh en Parque México.

La movilización fue convocada a las 11:00 horas, pero hasta que llegó la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la convocante, inició a las 12:30.

"Ya no nos van a callar, no somos unos cuantos, somos miles de mexicanos que están convencidos que esto puede cambiar. "México merece ser libre, no merece ser callado; no merece estas reformas que nos quitan derechos. Merecemos un gobierno digno, merecemos medicinas, merecemos amor, valentía, respeto y libertad", afirmó.

A la movilización también acudió Cecilia Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien como Rojo de la Vega, encabeza el contingente.

"Yo estoy aquí visibilizando la realidad que vivimos las madres buscadoras, que somos muy ignoradas por todos los gobiernos", lamentó.

Leonardo Arellano, miembro de Somos la Resistencia, dijo que con la movilización se busca que se restablezca el Estado de Derecho en México.

"Somos ciudadanos que venimos hoy a manifestar nuestro amor por México y venimos a invitar a todos los mexicanos que tengan la intención de rescatar nuestras instituciones y el estado de derecho en nuestro país", sostuvo.

Arellano aseguró que las principales afectaciones en México se empezaron a ver desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"Nos quitaron todo lo que es la seguridad social, estamos viendo cuánta gente murió simplemente con lo del Covid y otra situación que también, pues, ya sigue afectando a los niños con cáncer. No hay medicamentos, no hay instituciones y ha llegado gente que desafortunadamente no tiene ni la capacidad ni el conocimiento. Deshicieron el Poder Judicial, que era el último contrapeso que existía realmente en este Gobierno", consideró.

Durante la marcha se escuchan consignas como "¡Resistencia, resistencia!" y ¡Fuera Morena, fuera Morena!"

La Policía capitalina estima que participan unas dos mil personas.

A ciudadanos que llegaron desde temprana hora se les entregaron cartones con mensajes en contra de las políticas de la llamada Cuarta Transformación, pero al ser consultados dijeron que desconocían para qué fueron convocados.



