México lanza estrategia industrial agresiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México impulsará una política industrial más agresiva, equiparable a la de otros países, mediante financiamiento, aranceles y apoyos institucionales. Durante la presentación del Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado, afirmó que en un año se verán resultados concretos en empleo, actividad económica y bienestar, destacando que en los últimos diez meses las nuevas medidas arancelarias ya lograron disminuir importaciones excesivas.

Ebrard explicó que este plan incluye financiamiento a través de la banca privada, particularmente BBVA, con garantías de Nacional Financiera (Nafin), que retomará su papel como impulsora crediticia. También se sumarán los gobiernos de México, Jalisco y Puebla con préstamos orientados a reactivar la producción y crear empleos en el corto plazo. Aseguró que todos los participantes ven factible el objetivo, por lo que se están destinando recursos significativos.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, detalló que la política industrial de la actual administración es territorial y horizontal, orientada a mejorar el ambiente de negocios sin poner en riesgo las finanzas públicas. Explicó que la estrategia incluye frenar el contrabando, elevar aranceles en sectores clave y promover la modernización de maquinaria, medidas necesarias para revertir la caída del empleo en las industrias textil y del calzado.

Llerenas destacó que el aumento de aranceles ya produjo una reducción significativa en importaciones, lo que impulsó la recaudación en 14 mil millones de pesos. Sin embargo, advirtió que estas acciones deben complementarse con financiamiento amplio y accesible para que las empresas puedan modernizarse. La sinergia entre banca comercial y banca de desarrollo será clave para acelerar esta transición productiva.