Hallan con vida a dos agentes desaparecidos

Dos agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC) que habían sido reportados como desaparecidos en Jalisco fueron localizados con vida este lunes, después de casi una semana sin rastro. La dependencia informó que ambos policías presentan lesiones, aunque ninguna que ponga en riesgo su vida, y ya reciben atención médica. Por ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias de su retención ni quiénes estarían detrás de su desaparición.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los agentes SSPC?

Los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación cuando perdieron comunicación con su corporación. Su vehículo fue hallado abandonado en el Paseo de los Virreyes, en Zapopan, a unos 10 kilómetros de Guadalajara, lo que detonó un operativo de búsqueda en coordinación con fuerzas federales y estatales. La SSPC señaló que mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Detalles confirmados sobre el operativo de búsqueda

A través de un comunicado, la Secretaría indicó que se ha mantenido en contacto permanente con las familias de los uniformados para brindarles acompañamiento integral, así como atención médica, psicológica y el apoyo necesario durante el proceso. La identidad de los policías se mantiene reservada por motivos de seguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció en la plataforma X el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por su colaboración en las labores de búsqueda. El operativo conjunto permitió acotar la zona de rastreo y reforzar los esfuerzos para localizar a los elementos privados de su libertad.