Analizan crear Border Patrol mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó una iniciativa de reforma para crear en el país un cuerpo de Policía Migratoria que sería una instancia civil y con formación en derechos humanos y migratorios, además de que sustituiría las labores que en esa materia realizan más de 40 mil elementos de la Guardia Nacional.

La iniciativa para crear la Border Patrol mexicana fue turnada a comisiones para su análisis, fue presentada por la senadora Amalia García y dicha Policía Migratoria se propone que forme parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se argumenta que dicha policía sustituiría el despliegue sostenido de elementos de la Guardia Nacional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para contener y disuadir el flujo migratorio en ambas fronteras mexicanas, esto es constatable con las cifras oficiales de 10 mil elementos desplegados al norte y más de 30 mil elementos en la frontera sur.

"La experiencia reciente confirma los riesgos de este rumbo. Existen hechos documentados de uso excesivo de la fuerza y de pérdidas de vidas humanas atribuibles a la actuación de elementos de la Guardia Nacional —que, aun en su carácter civil, carecían de formación necesaria para proteger a los migrantes y priorizar los derechos humanos— actuaron contra personas en movimiento, incluidos niños", dijo.

La senadora indica que, en México, la migración irregular no constituye un delito, sino una falta administrativa por lo que el aseguramiento es inconvencional y con mayor razón realizada por un cuerpo que forma parte de las fuerzas armadas cuya lógica y operación no contempla los derechos humanos vulnerables en proceso migratorio.