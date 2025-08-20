Controversia por disparo de policía a motociclista desarmado

Por medio de redes sociales, este martes se volvió viral el video donde un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le disparó a al joven en un punto de revisión ubicado en la calle Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron cuando dos sujetos pasaron a bordo de una motocicleta por el punto de revisión y, de acuerdo con la SSC, los jóvenes se pusieron agresivos durante la revisión, lo cual dio pie a una pelea con los policías.

En dicha pelea, uno de los elementos fue golpeado y sacó su arma para disparar en contra del joven de 21 años de edad. El motociclista fue trasladado a un hospital donde más tarde falleció por la herida en la cabeza.

El momento de la pelea fue captado por un vecino que constató el terrible desenlace de la confrontación, cuando el policía detonó el arma; las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales, provocando gran conmoción entre los usuarios.

Este caso levantó fuerte ámpula entre los internautas, pues en el video se observa que el policía le disparó al joven por la espalda, mientras se alejaba de la riña y caminaba hacia su moto.

Asimismo, en redes sociales se abrió el debate sobre si aplicaba en este caso el término de "legítima defensa" para justificar la acción del policía, sin embargo, las críticas hacia el elemento de seguridad no se hicieron esperar, pidiendo sanciones para el oficial:

-"¿Ahora la SSC ya le puede disparar a un ciudadano desarmado y por la espalda?"

-"El fallecido estaba desarmado, además se ve que ya se alejaba del policía que estaba en el suelo, eso es homicidio por parte del policía"

-"Desgraciadamente le dispara por la espalda cuando ya no era amenaza"

-"O sea, mal el oficial por matar por la espalda pero el 'angelito' golpeó a una autoridad, así que una buena persona se me hace que no era"

-"Tuvo opción de disparar a otro punto del cuerpo y eligió la cabeza, fue un disparo a quemarropa con toda la alevosía y ventaja, que le daba tener un arma de fuego ante una persona que le daba la espalda"

-"El civil debió recibir todo el peso de la ley, no un disparo traidor por la espalda"

Son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.