Detienen a un policía agresor del periodista

La Fiscal Maria Elena Andrade informó esta mañana que dos personas fueron detenidas, entre ellas un policía de Mexicali en activo, por la agresión física al periodista Jorge Heras.

En el domicilio del agente, las autoridades localizaron armas largas y cortas que no estaban registradas como armamento de cargo.

Andrade destacó que hay al menos otras dos personas involucradas en la agresión.

Detalló que la detención se logró en gran medida por el seguimiento, mediante las cámaras de seguridad, de un vehículo compacto negro detectado en el lugar de la agresión.

La mañana de este 26 de agosto, dos hombres acudieron a una productora en la colonia Cuauhtémoc de Mexicali para interceptar al periodista, golpearlo y patearlo, mientras le gritaban “¡bájale de huevos, Heras!”.