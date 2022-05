Polémicos dichos de AMLO en gira

El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de gira a Sinaloa, y la polémica no faltó debido a algunas de sus frases. El presidente arribó a esa entidad para supervisar el avance de programas sociales y la construcción de carreteras, una de ellas en el llamado "Triángulo Dorado", cuna del Cártel de Sinaloa.

LA GENTE BUENA

En su visita a Guadalupe y Calvo, junto con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, el mandatario expresó su malestar porque a esta zona se le estigmatice como una región del narcotráfico y lanza el reto a sus habitantes.

"Me molesta que le llamen el ´Triángulo Dorado´, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el ´Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora´ o la ´Región de la Buena Vecindad´ o algo así", propuso.

RETÉN ARMADO

La noche del viernes, un grupo de 10 hombres en un retén sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, detuvo el paso del convoy de la prensa que cubría las actividades del presidente. Les preguntaron a los reporteros a dónde iban, si venían armados y si tenían prendidas sus cámaras.

El presidente López Obrador minimizó el hecho al otro día, en sábado: "No pasa nada, no pasó nada afortunadamente". Y más tarde, los periodistas le preguntaron si grupos criminales han tomado ciertos territorios de Sinaloa.

El presidente les respondió: "No, eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes le creen pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión".

¿Y LA CHEYENNE APÁ?´

Pero eso no fue todo, pues en la misma zona, el tabasqueño llamó a fomentar valores y atender a los jóvenes para alejarlos de las conductas antisociales y del consumismo, como la ropa de marca, las alhajas.

"Solo siendo buenos podemos ser felices, todo lo demás es efímero, que la ropa de marca, que las alhajas, que el carro último modelo, la troca, todo eso", empezó diciendo. "Si lo usaban hasta de mensaje porque en vez de inducir al joven a que fuese una gente de bien y que saliera adelante con el trabajo, con el estudio, lo querían convertir en consumista, donde lo más importante es lo material ´¿Y la Cheyenne apá?´ Al carajo con eso", sentenció.