Acusan a ex embajadora de hostigamiento a trabajadores

La gestión de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena al frente de la Embajada de México en Reino Unido concluye envuelta en polémica, luego de que trabajadores y extrabajadores la acusaran de hostigamiento laboral, malos manejos de recursos y de deteriorar la relación bilateral entre ambos países. De acuerdo con una investigación periodística, al menos 16 empleados presentaron denuncias formales en su contra.

¿Qué denuncias enfrentó Josefa González-Blanco en su gestión?

Los testimonios señalan que, desde 2021, cerca de 40 trabajadores salieron de la representación diplomática entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la embajada con menos de la mitad de su plantilla original. Aunque algunos empleados ganaron resoluciones ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética por ambiente laboral hostil, aseguran que las recomendaciones no fueron acatadas ni respaldadas por la Cancillería. Uno de los señalamientos más reiterados es la aplicación de un castigo informal conocido como "the dog house", que consistía en aislar a ciertos empleados mediante la "ley del hielo". Según las denuncias, la exembajadora dejaba de comunicarse con los trabajadores sancionados y ordenaba al resto del personal no interactuar con ellos, generando un clima de incertidumbre y temor dentro de la sede diplomática.

Impacto de la gestión de Josefa González-Blanco en la relación bilateral

González-Blanco rechazó las acusaciones y afirmó que las inconformidades derivan de auditorías e investigaciones internas en curso. También sostuvo que la relación entre México y Reino Unido se mantiene sólida y activa, y que puede verificarse a través de la agenda pública y el trabajo cotidiano entre ambos gobiernos.

Acciones de la Cancillería ante las denuncias de acoso laboral

La exfuncionaria será reemplazada próximamente por Alejandro Gertz Manero, en un contexto en el que el caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones laborales en el servicio exterior mexicano y el seguimiento que da la Secretaría de Relaciones Exteriores a las denuncias de acoso y mala gestión dentro de sus representaciones diplomáticas.