Cuauhtémoc Blanco responde tras ser exhibido jugando pádel en sesión

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, minimizó los señalamientos tras haber sido exhibido jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, en la que estaba participando de manera semipresencial.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el exjugador de fútbol dijo que si lo sancionan, pagará las multas que le impongan.

"A mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego básquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio.

"Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugar fútbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", declaró.

Blanco Bravo siguió a distancia la sesión de este lunes en la que se aprobó la opinión favorable de la Ley Nacional de Aguas, sin embargo, durante la votación se equivocó y pidió pasar lista de asistencia en lugar de emitir su voto.

Sereno y sonriente, el diputado admitió que sí estuvo jugando pádel, pero aseguró que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión. Aseguró que la equivocación ocurrió porque tardó en conectarse ya que no traía el teléfono que les da la Cámara para ese fin.

Explicó que utilizó su teléfono personal y no tenía señal para pasar lista a tiempo

"No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", expuso.

"¿No le ha llamado el diputado Monreal?", se le preguntó.

"No, me vine para acá a tomar asistencia y luego aquí a la comisión", declaró.

Respecto a las burlas que le hicieron sus compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto, quienes lo exhibieron por jugar pádel y le dijeron que ni siquiera sabía lo que estaba votando, Cuauhtémoc Blanco dijo que el priista Mario Zamora es su amigo y es muy bromista.