Mañana viernes habrá paro de labores en órganos jurisdiccionales

Ante la falta de insumos y el incumplimiento del aumento salarial anual, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció para este viernes una jornada de "brazos caídos", en la que suspenderá completamente las actividades en los órganos jurisdiccionales de todo el país.

En un comunicado suscrito por el dirigente de dicho gremio, Juan Alberto Prado Gómez, indicó que esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de las autoridades administrativas para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia.

"El cierre temporal será efectivo en todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal, permaneciendo en funcionamiento únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales", puntualizó.

Explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución Política Mexicana, así como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad social y dignidad laboral, que obligan a la autoridad a proporcionar los medios necesarios para el desempeño de las funciones públicas.

Prado Gómez detalló que hay una grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del agua.

Además, denunció omisiones en el servicio de comedores y la sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios electos por voto popular, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual y el pago del aumento retroactivo, "cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración Judicial, sin resultados a la fecha".

¿Qué consecuencias dejará el paro?

"El sindicato reitera su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales, pero subraya que no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país", advirtió.



