Morena y aliados avalan a 1,400 aspirantes al Poder Judicial

Ciudad de México.- Pese a los reclamos de la oposición, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron ayer a más de mil 400 aspirantes a cargos en el Poder Judicial insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, entre los que aparecen perfiles afines al Gobierno y su partido.

La diputada morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, votó en abstención, debido a que su hija, Paula María García Villegas, participa en el proceso de elección de juzgadores.

El listado, aprobado con 321 votos a favor y 112 en contra, fue remitido al Senado.

Entre los nombres avalados por la mayoría oficialista se encuentran María Estela Ríos, ex consejera Jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; Ulises Carlin de la Fuente, consejero Jurídico del Gobernador de Nuevo León, y la panista y ex diputada federal, Dora Alicia Martínez.

Para la Sala Superior del TEPJF, recibieron el visto bueno Claudia Valle Aguilasocho, magistrada electoral de la Sala Regional Monterrey, y Rubén Lara Patrón, magistrado de la Sala Especializada.

De esos aspirantes, María Estela Ríos, Ulises Carlin y Claudia Valle fueron avalados por más de un Comité de Evaluación.

Con una tómbola en tribuna, Eva María Vázquez, del PAN, acusó a Morena de pretender instalar en el Poder Judicial el "cartel del Virrey Zaldívar", a través de un proceso de elección de juzgadores grotesco que no sólo politiza a ese Poder, sino que lo convierte en un "chiste cruel".

"¿Desde cuándo la justicia en México se convirtió en un juego de azar?, ¿desde cuándo el destino de millones de mexicanos quedó reducido a esto, a una tómbola, donde el azar dicta quién aspira a impartir justicia?", cuestionó.

La legisladora simuló el ejercicio de la tómbola para mostrar que el proceso fue un "circo". Tras darle vuelta, sacó una hoja con la leyenda "juez impuesto por Zaldívar" --en referencia al ex ministro Arturo Zaldívar, hoy cercano al Gobierno--, y en un siguiente intento, obtuvo otra hoja con la frase "Magistrado cómplice de Morena".

"Convirtieron la selección de aspirantes al Poder Judicial en un bingo, en un juego de azar. Más de mil nombres salieron de ahí en una maratónica sesión que, como era de esperarse, estuvo llena de errores, de recesos y discrecionalidad, listas duplicadas, datos inconsistentes y, al final, una tómbola que lejos de garantizar justicia, garantiza solamente el caos. Indignante, claro que sí, pero no nos sorprende", señaló.

La panista indicó que la tómbola no define quiénes ocuparán los cargos más importantes del Poder Judicial, y que entre los seleccionados aparecen perfiles como el de la mencionada María Estela Ríos.

El priista Emilio Suárez acusó que la reforma judicial y la elección de aspirantes a juzgadores cristaliza un ejercicio de desmantelamiento del Poder Judicial mediante un proceso plagado de irregularidades e inconsistencias.

"Los Comités a modo fueron los filtros para dejar pasar a los afines del régimen, dejando fuera a perfiles aptos y calificados que reunían todos los requisitos, haciendo gala de criterios arbitrarios enmarcados en sesgos político-partidistas", dijo.

Al enumerar las "cinco verdades incómodas" que enmarcan la posición del PRI en contra del proceso, Suárez advirtió que el oficialismo ha metido mano a la elección.

Como ejemplo, mencionó la imputación que vincula la selección del consejero Jurídico de Nuevo León con el voto de MC a favor de la reforma al Infonavit.

"La gran pregunta es: ¿qué va a ser de la justicia mexicana?, ¿qué va a ser del Poder Judicial?", cuestionó, antes de poner en el micrófono la canción "Tómbola".

El emecista Ignacio Zavala reprochó el "desaseo" del proceso, y recriminó que a su bancada le fue entregado el expediente de 600 cuartillas a las 4:00 de la madrugada, y fue publicado en la Gaceta Parlamentaria minutos antes del voto en el pleno.

"Este proceso ha sido un cochinero", afirmó.

El legislador calificó como un triste feliz cumpleaños el de la Constitución, por el proceso mediante el cual se elegirán a las personas que "renovarán" el Poder Judicial.

"Es muy revelador que todo esto que estoy denunciando ocurra en el aniversario de la Constitución mexicana, justamente en el día que deberíamos demostrar que nos importan los valores de la Constitución: el diálogo, la pluralidad, la diversidad. Y hoy no se están respetando, se está pisoteando", dijo.

Al adelantar el voto en contra de su bancada, reprochó a la mayoría que pretendieran que en unos minutos pudieran evaluar y verificar aspectos como el cumplimiento de cuotas y pases automáticos en alrededor de mil 500 nombres.

En su turno, la morenista Mariana Benítez afirmó que el proceso de selección de candidatos ha cumplido con los principios de idoneidad, experiencia, conocimiento y paridad de género, de ahí que los aspirantes seleccionados representan la pluralidad y el profesionalismo que el país necesita en materia de impartición de justicia.

"La labor del Comité de Evaluación ha sido técnica y objetiva, todo el proceso se siguió de manera transparente y frente a la nación", afirmó la ex priista

"Por supuesto que el Comité, lo han dicho quienes lo integran, se enfrentaron a dificultades operativas, pero pudieron sobreponerse a ellos y se trató de un ejercicio inédito, perfectible y hacia el futuro con oportunidades de mejora por cuanto a su gestión", agregó.