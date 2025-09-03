Pobladores exhiben a hombre por agredir a estudiante en Oaxaca

Pobladores detuvieron y exhibieron en las calles de Putla de Guerrero a un hombre que agredió a un estudiante de secundaria, señalan que no es la primera vez que el hombre incurre a la agresión y robo en esta zona.

Este miércoles, los vecinos del Campo de Aviación en Putla, detuvieron a Hermino Cholula luego que agrediera a un estudiante de secundaria, y al tratar de huir, fue perseguido y detenido hasta que los vecinos lo sujetaron, enseguida lo exhibieron.

De acuerdo a los medios locales, al hombre le amarraron las manos con una cuerda y le colocaron otra en el cuello, mientras lo mostraron en las calles de Putla.

Los vecinos del barrio de Campo de Aviación indican que el hombre originario del mismo barrio tiene antecedentes violentos hacia los estudiantes del Cobao, y mujeres que transitan por esta zona.

Durante los hechos, los vecinos no permitieron que la policía municipal se lo llevará a los separos, debido a que anteriormente lo habían entregado y las autoridades lo dejaron en libertad.