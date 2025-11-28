INE reanuda atención a recursos de transparencia contra partidos

El Consejo General del INE reanudó los plazos para atender los recursos de revisión de transparencia contra partidos políticos nacionales y asociaciones políticas nacionales, luego de que estuvieron suspendidos durante cuatro meses.

Tras la desaparición del Inai, el INE asumió como órgano garante de los partidos políticos, sin embargo, no estaba en condiciones técnicas ni con la reglamentación vigente para asumir esta tarea, por lo que se acordó esta suspensión.

¿Qué ocurrió?

El INE también determinó el padrón de sujetos obligados de los que estará a cargo, que son partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas nacionales y las asociaciones civiles creadas para postular candidaturas independientes a cargos federales. Mientras que los Organismos Públicos Locales se harán cargo de los partidos locales, o los partidos nacionales que tienen registro local.

El consejero Arturo Castillo señaló que tienen solicitudes de impugnación de al menos 80 personas que han controvertido las respuestas otorgadas por los partidos políticos. "Al aprobar esta reanudación de plazos garantizamos el principio de progresividad de los derechos humanos, el acceso a la tutela administrativa efectiva y la seguridad jurídica de las personas que han promovido recursos de revisión ante este Instituto", sostuvo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La consejera Dania Ravel puntualizó que existía una imposibilidad material para continuar con la sustanciación de los asuntos, pues había documentación incompleta, expedientes no migrados, falta de usuarios institucionales para operar la Plataforma Nacional de Transparencia, ausencias de módulos, entre otros puntos para funcionar como autoridad garante. "Suspender plazos, por lo tanto, no sólo fue una medida técnica, fue un acto de responsabilidad institucional para garantizar los principios de legalidad, certeza, exhaustividad, debido proceso y máxima publicidad", afirmó.

¿Cuál es el contexto general?

Sobre el padrón, expuso que "esta delimitación no solo es coherente con el sistema federal mexicano, también es indispensable para evitar duplicidades, garantizar certeza jurídica y asegurar que cada autoridad atienda adecuadamente el ámbito que le corresponde".