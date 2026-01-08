El paso a paso para el registro obligatorio de celulares 2026

Desde el 9 de enero de 2026, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo el país. La disposición oficial establece que cualquier persona que contrate una nueva línea celular, sin importar la compañía, deberá asociarla a su identificación oficial con fotografía y a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

La medida forma parte de un esquema de control administrativo y verificación de identidad que busca mantener actualizado el padrón de usuarios móviles. De acuerdo con los lineamientos regulatorios, el objetivo es contar con información confiable que permita identificar a los titulares de las líneas telefónicas y reducir usos indebidos de los servicios de telecomunicaciones.

¿Qué documentos se requieren para el registro de líneas móviles?

Paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP en 2026

De acuerdo con Telcel, el registro obligatorio de líneas móviles deberá realizarse de manera individual por cada usuario y podrá hacerse tanto de forma presencial como en línea, dependiendo de la modalidad que elija el titular de la línea.

Paso 1. Reúne tus documentos: Antes de iniciar el trámite, asegúrate de contar con una identificación oficial vigente con fotografía. Son válidos la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP biométrica. En el caso de personas extranjeras, el registro solo podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Paso 2. Verifica tu CURP: Es indispensable proporcionar tu Clave Única de Registro de Población. Si no la conoces o deseas confirmarla, puedes consultarla previamente en el portal oficial del Gobierno de México.

Paso 3. Elige la modalidad de registro: Puedes registrar tu línea en cualquiera de estas dos opciones:

Modalidad presencial: acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica en el país.

Modalidad remota: realizando el trámite en línea a través de los canales habilitados por tu operador.

Paso 4. Proporciona tus datos personales: Durante el registro deberás ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu identificación oficial, así como tu CURP. Estos datos quedarán vinculados a la línea telefónica.

Paso 5. Realiza la validación de identidad (solo en modalidad remota): Si eliges el registro en línea, el sistema solicitará una prueba de vida mediante una selfie. Este paso permite autenticar tu identidad y validar el documento presentado.

Paso 6. Confirma el registro: Una vez validada la información, tu línea quedará registrada. En modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.

Paso 7. Consulta líneas asociadas a tu CURP: A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un portal oficial para verificar si existen líneas registradas con tu CURP o, en el caso de personas morales, con RFC.

Detalles sobre la suspensión del servicio por falta de registro

El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido.

En caso de que una persona detecte una línea registrada con su CURP que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, si procede, la desvinculación de sus datos.