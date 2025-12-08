Últimos días para formar partidos locales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que el próximo 15 de diciembre vence el plazo para que las organizaciones ciudadanas interesadas en convertirse en partidos políticos locales realicen las asambleas necesarias para cumplir con este requisito legal.

¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones ciudadanas?

De acuerdo con el organismo electoral, las organizaciones deberán efectuar al menos 22 asambleas distritales o, en su caso, 11 asambleas por demarcación territorial, las cuales deben cumplir con los criterios mínimos de asistencia y estar debidamente certificadas por el Instituto.

El IECM precisó que durante el desarrollo de estos encuentros, personal del Instituto verificará y validará la información de las personas asistentes mediante el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, además de certificar el número de afiliaciones formales realizadas.

Detalles sobre la certificación de asambleas por el IECM

En cada asamblea también deberá llevarse a cabo la elección de la directiva distrital o de demarcación territorial correspondiente, así como de las personas delegadas propietarias y suplentes que participarán posteriormente en la asamblea local constitutiva.

En el caso de las asambleas distritales, se elegirán cinco fórmulas de personas delegadas, mientras que en las demarcaciones territoriales serán diez, siempre observando el principio constitucional de paridad de género, detalló el Instituto Electoral.

Proceso de elección de directivas en asambleas distritales

Una vez concluidas las asambleas requeridas, las organizaciones deberán celebrar su asamblea local constitutiva, en la que se deberá acreditar la asistencia de al menos el 60% de las personas delegadas electas, con identidad y residencia comprobadas, bajo la supervisión de personal del IECM.