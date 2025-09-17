Dan 3 días de plazo a hijos de AMLO para ratificar amparo a su favor

Una jueza federal dio un plazo de tres días a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para que ratifiquen o no la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, en su favor.

María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, notificó este miércoles que se presentó una demanda de garantías de los hijos de López Obrador y otras personas, entre ellas el contraalmirante Fernando Farías Laguna, implicado en la red de huachicol fiscal de la Marina y prófugo de la justicia, y Roberto Cantú, alias "El Señor de los Buques", contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra e incomunicación, no localización y privación de la vida que atribuyó a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

En consecuencia, la jueza concedió a Andrés Manuel y Gonzalo, entre otros, una suspensión de plano y oficio para efecto de que no sean detenidos y cesen de inmediato malos tratos e incomunicación.

Asimismo, requirió a los quejosos para que, en un plazo de tres días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor.

De igual forma, decretó la suspensión de plano para el efecto de que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador sean puestos en inmediata libertad, en el caso de que se captura se lleve fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito.

Indicó que la suspensión de plano no surtirá efectos si la ejecución de la privación de la libertad, se llevó a cabo con motivo del ejercicio de las facultades de la autoridad responsable, tampoco en caso de que la detención de los quejosos tenga relación con la comisión de un delito.

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió una demanda de amparo, en la que incluyó a los hijos de López Obrador, así como a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira, Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselin Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres, en la que reclamó orden de aprehensión, posible e inminente privación de la vida o posible desaparición forzada, incomunicación e ilocalizabilidad, que reclamó a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

-----Otro amparo a favor

En las listas de acuerdos, Verónica Beltrán Munguía, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, reportó que se promovió otro amparo con número de expediente 1728/2025 a nombre de Andrés Manuel López Beltrán, en el que se reclaman "la detención, incomunicación e ilocalizabilidad, privación de la vida, desaparición forzada u orden de aprehensión" a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.