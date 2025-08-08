Abren debate fenomeno de gentrificación

En el transcurso de la tarde de ayer, se llevaron a cabo tres foros de diálogo con las autoridades capitalinas en la Alcaldía Cuauhtémoc, esto como parte del seguimiento al tratamiento del fenómeno de la gentrificación.

Uno de ellos se realizó en la Plaza Río de Janeiro, ubicada en la Colonia Roma Norte, en donde los vecinos expusieron sus inconformidades en la aplicación de los fondos recabados de los parquímetros de calles aledañas.

Los recursos de automovilistas que pagan por estacionarse en vía pública fueron utilizados para ampliar las banquetas, así como diseñar cruces seguros en Mérida, entre las avenidas Álvaro Obregón y Chapultepec.

Pese a que las obras buscan extenderse a la Calle Puebla, que va de Cuauhtémoc a Insurgentes, los colonos señalaron, ante el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Pablo Yanes, y la Secretaria de Cultura, Ana Francis López, que en Mérida quedaron incompletas.

"Se invirtieron 8 millones de pesos y cuando pedí el proyecto ejecutivo no había", expuso la coordinadora de la Comisión de Participación Comunitaria, Marbella Hernández, quien subrayó que las obras no han sido entregadas.

Asimismo, urgieron dar mantenimiento a la ciclovía de Álvaro Obregón y revisar la operación de los franeleros en la Calle Chihuahua, en donde no hay parquímetros.

Por otra parte, acusaron que inmuebles catalogados han sido alterados en su arquitectura para abrir negocios, mientras que otras casonas están en deterioro por la falta de recursos para darles mantenimiento.

"Ya no caben más construcciones, nos estamos hundiendo, se abren muchos socavones, en Colima, Tonalá, el suelo no da para más, hay varios inmuebles que piden pipas porque hay escasez de agua", subrayó la vecina Juana Mayen.

En tanto, el colono Miguel Zepeda, indicó que, con mesas y sillas, los restaurantes obstruyen el paso peatonal sobre las banquetas, espacios que, señaló, barren con mangueras en vez de utilizar escobas.