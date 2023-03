Afirman que plaquetas caducas son inofensivas

Veracruz, México .- Personal del Hospital Infantil de Veracruz que intentó inyectar plaquetas caducas a un paciente pediátrico respondió que no hubiera pasado nada, tras ser acusados por padres.

En cambio, reconoció que ya no le hubieran sido de utilidad.

"Las plaquetas tienen un número de vida corto, realmente significa que esas plaquetas en su momento, a lo mejor ya no iba a ser de gran utilidad para el niño, pero no le iban a causar daño. No iba a ser que le hubieran causado un problema de salud", aseveró.

Respecto al tema denunciado, el directivo subrayó que se integró la respectiva documentación, misma que fue turnada al área jurídica de Servicos de Salud de Veracruz para el proceso correspondiente.

"Esa parte ya se hizo por parte de lo que son los reglamentos, las estrategias del hospital en cuanto a tener la atención de calidad de los pacientes, ya se elaboraron la documentación y esto ya sería competencia de la dirección jurídica de Sesver", comentó

Asimismo, afirmó que esta unidad médica cuenta con un proceso de vigilancia estricto que garantiza la protección y seguridad de los pacientes.

Al recibir el pasado 6 de marzo la observación de un padre de paciente oncopediátrico, con relación a una unidad plaquetaria, aseguró que se atendió de manera inmediata.

Ayer, vocera de Madres de Niños con Cáncer en Veracruz, Cora de Jesús Rodríguez, acusó que el personal médico que atendió al menor intentó poner estas plaquetas intercaladas unas con otras, hasta que el padre lo impidió.

"Si el padre de familia no hubiese sabido leer o no hubiese sabido escribir ¿qué hubiera pasado? Sabemos que las plaquetas dan reacciones, entonces una plaqueta echada a perder ¿qué hubiese hecho con un niño que está mal de la situación de salud?", cuestionó.

El directivo apuntó que el infante, paciente de la Torre Pediátrica, fue dado de alta por mejoría ayer y continúa su vigilancia médica, de acuerdo al protocolo correspondiente.