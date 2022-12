Plantea AMLO derogar artículo que expulsa a extranjeros

Consideró que ya cambiaron los tiempos, que México es un País de libertades en el que hay tolerancia para todo tipo de expresiones y reuniones, esto último, al hacer referencia a un encuentro reciente en el País entre los dirigentes más conservadores del mundo.

"Aquí vienen opositores, conservadores extremos y hablan. Últimamente, hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo, y a nadie se le impide que se manifieste. Ya parece que los vamos a expulsar. No, este es un País libre",

Comentó, además, que el ex Presidente Felipe Calderón pidió la aplicación de ese artículo de expulsión recientemente a un analista político español con el que intercambio opiniones sobre la reforma electoral en redes sociales.

"Esta es una casa abierta, por eso la política exterior de México es excepcional, reconocida en todos lados, y ahora el ex Presidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven, Abraham Mendieta. Abraham, tienes todo nuestro apoyo. Si hasta estoy pensando en, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas, es un País completamente libre. ¿Cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso?", señaló.

En el marco de su conferencia matutina en Palacio Nacional volvió a mencionar estar en contra de posiciones que calificó de "estalinistas".

"Es como ayer que decían: 'Monreal votó en contra y hay que expulsarlo'. No, así no somos, con todo respeto estalinistas. ¿Para qué las purgas, si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo?", expresó.

Manifestó confianza en el pueblo, y a la pregunta de cómo le gustaría que quedara el artículo 33 de la Constitución contestó que se plasmara que México es un país de libertades.

Respeta trámites de ex Presidentes Interrogado por la residencia obtenida en España de los ex Presidentes Felipe Calderón, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, el Presidente dijo respetar esas decisiones.

"Comentar que somos libres y que España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que, si decide el ex Presidente Calderón, el ex Presidente Peña, el presidente Salinas, vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto, tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo, es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía", contestó.