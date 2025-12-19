Arranca Plan Piloto Nacional contra el gusano barrenador

El gobierno federal puso en marcha en Yucatán el Plan Piloto Nacional contra el gusano barrenador del ganado, con el objetivo de frenar la propagación de esta plaga y proteger la actividad pecuaria en el estado. La estrategia es coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y contempla acciones preventivas y de control en zonas prioritarias.

¿Qué acciones incluye el Plan Piloto Nacional contra el gusano barrenador?

El titular de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, explicó que el eje central del plan es mantener a los animales libres de heridas para evitar la presencia de la mosca transmisora y romper el ciclo de la plaga. Entre las medidas destacan la instalación de trampas, el manejo adecuado del ganado y la aplicación de protocolos sanitarios, en un problema que calificó como binacional, al recordar el acuerdo firmado este año entre México y Estados Unidos para combatir la enfermedad.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló que desde la detección del primer caso se desplegó un equipo de más de 42 especialistas, entre médicos veterinarios y técnicos, con apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán. Indicó que de más de mil 300 casos detectados en el estado, todos han sido atendidos sin registrarse la muerte de algún animal, y actualmente se mantienen activos menos de un centenar.

Detalles sobre el nuevo caso de miasis en humanos en Yucatán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalló que el plan piloto tendrá una duración inicial de 10 semanas e incluye la conformación de brigadas de campo en tres polígonos prioritarios, labores de difusión entre productores, inspección de cargamentos ganaderos y control de la movilización de animales mediante puntos de verificación federales y estatales, con el fin de reducir de forma significativa la población de la plaga.

Paralelamente, autoridades federales confirmaron un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos en Yucatán. Se trata de un hombre de 47 años originario de Motul, hospitalizado en Mérida, con lo que suman siete personas diagnosticadas en el estado. Las autoridades de salud informaron que el paciente recibe atención médica especializada y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.