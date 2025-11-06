Segob mantiene mesa de trabajo con gobernador y alcaldes de Michoacán

Segob mantiene mesa de trabajo con gobernador y alcaldes de MichoacánLa reunión busca fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.
En otra reunión virtual, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, continuó con los trabajos para la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La secretaria de Gobernación se reunió este jueves con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y con alcaldes y alcaldesas de Michoacán, para conocer sus demandas y prioridades.
En el encuentro estuvieron los subsecretarios de la Segob, Arturo Medina Padilla, Clara Luz Flores y Rocío Bárcena.
¿Qué ocurrió?
"Tuvimos reuniones de trabajo para construir juntas y juntos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Agradecemos la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de presidentes municipales", destacó Ramírez Bedolla.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
La titular de la Segob informó que la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispos de Michoacán y monseñor Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, se sumaron al diálogo para presentar propuestas que fortalezcan las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.