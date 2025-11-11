Se suma Conago al Plan Michoacán

Se suma Conago al Plan MichoacánGobernadores destacan la importancia de la participación ciudadana en el Plan.
Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo presentó este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
“Con la convicción de que la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas se constituyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”, dijeron los mandatarios y mandatarias federales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro”, agregaron.
Destacaron que el Plan se sustenta en seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz, además que su enfoque prioriza la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, priorizando el tejido social y los tres órdenes de gobierno.
La Conago aseguró que dará seguimiento transparente a la aplicación del Plan, “garantizando resultados concretos y rendición de cuentas.”