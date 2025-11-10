Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán

MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que participarán en apoyo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llegaron este lunes a la entidad, en las instalaciones de la 21 Zona Militar.

Por la mañana, en la misma 21 Zona Militar de Michoacán tuvo lugar una reunión interinstitucional para la coordinación del Plan Michoacán, la cual fue encabezada por Juan Carlos Oseguera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, según informó la propia dependencia en redes sociales.

"En reunión interinstitucional en la 21 Zona Militar, iniciamos la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzando las acciones operativas para prevenir ilícitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Trabajamos unidos para cuidar nuestro estado", señala el mensaje.

¿Qué ocurrió?

El domingo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general secretario Ricardo Trevilla, anunció el Plan de Operaciones Paricutín, como parte del Plan Michoacán. Anunció un despliegue total de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que participarán en diferentes operativos contra la extorsión, homicidios, violencia, tráfico de drogas y evitar enfrentamientos, además de detener a principales generadores de violencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además, se prevén mil 781 elementos de la Marina. Este esfuerzo busca reforzar la seguridad en el estado y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, en un contexto donde la violencia ha sido un tema recurrente en la región.