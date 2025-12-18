Despliega la Marina operativo en Veracruz

La Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha el Plan Marina "Operación Salvavidas Invierno 2025" en las costas de Veracruz, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y residentes durante la temporada vacacional. La operación contará con 565 elementos navales desplegados en zonas de alta afluencia turística.

Acciones de la autoridad para la seguridad turística

El operativo se llevará a cabo del 19 de diciembre al 9 de enero, y abarcará tanto playas como centros turísticos, brindando vigilancia terrestre, marítima y aérea. Asimismo, se realizarán acciones de rescate y apoyo médico ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Detalles de la Operación Salvavidas Invierno 2025

La Operación Salvavidas Invierno 2025 busca proporcionar un ambiente seguro para todos los turistas y residentes en Veracruz. Con un despliegue significativo de recursos, la Secretaría de Marina se compromete a mantener la tranquilidad en las zonas más visitadas.

Impacto en la comunidad durante la temporada vacacional

Este plan no solo se enfoca en la seguridad, sino también en la promoción de un turismo responsable y seguro, lo que beneficiará a la economía local y mejorará la experiencia de los visitantes.