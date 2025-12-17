Marina encabeza operativo de seguridad turística en Veracruz

Con un total de 565 elementos navales, la Secretaría de Marina-Armada de México anunció la puesta en marcha del Plan Marina "Operación Salvavidas Invierno 2025" en costas de Veracruz, mediante el cual se busca brindar seguridad a visitantes y locales durante las fiestas decembrinas.

Dicha operación como Guardia Costera se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística, así como en los centros turísticos durante la temporada vacacional comprendida del 19 de diciembre al 09 de enero.

¿Qué acciones contempla la Operación Salvavidas 2025?

La institución naval participará con 10 unidades, de las cuales dos son embarcaciones menores empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar y ocho terrestres, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas.

Durante el banderazo de la "Operación Salvavidas Invierno 2025", se explicó que efectuarán acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, aérea y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas.

Detalles sobre la seguridad en playas de Veracruz

En este operativo, participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Veracruz, dotada con personal especializado, así como personal de los Mandos Navales. Los mandos navales llamaron a los visitantes observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea.

Y es que los niveles son señalados con banderas de diferentes colores: verde, indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, indica que los bañistas no deben ingresar al mar.

Recomendaciones para visitantes en la temporada vacacional

Por lo que pidieron respetar las indicaciones de los salvavidas; no descuidar a los niños en las playas; no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas; procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

Así como no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas); en caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario.