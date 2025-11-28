Marina atendió 100 mil afectados por lluvias

El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que el Plan Marina se ha consolidado en esta administración como un pilar de auxilio para la población ante desastres naturales. Durante la entrega de reconocimientos a personal que apoyó tras las recientes lluvias, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, subrayó que la misión principal de la Armada no solo es proteger la soberanía, sino respaldar a las familias mexicanas en cualquier emergencia.

¿Qué acciones ha realizado el Plan Marina?

Morales Ángeles destacó que el Plan Marina se activa ante fenómenos como huracanes, sismos, inundaciones, incendios, y también en tareas de búsqueda y rescate marítimo, protección ambiental y operativos vacacionales. Explicó que, en lo que va del gobierno, la institución ha participado en doce emergencias relevantes, brindando apoyo directo a más de 17 mil familias y entregando miles de despensas y litros de agua potable.

¿Cuál es el impacto del rescate marítimo?

El titular de la Semar informó que en materia de rescate marítimo se atendieron más de 700 incidentes que permitieron salvar a 740 personas y recuperar 158 embarcaciones. Además, se realizaron más de 130 evacuaciones médicas en alta mar, acciones que —dijo— reflejan la vocación humanista del personal naval. En zonas aisladas, la Marina brindó atención de primer contacto a más de 172 mil personas en 14 estados.

Respecto a las recientes lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, el almirante detalló que se auxiliaron a más de 100 mil personas, equivalentes a 27 mil familias. En la zona afectada se distribuyeron más de 100 mil despensas, raciones de comida caliente y agua potable, además de realizarse casi 15 mil evacuaciones, 9 mil traslados a albergues y miles de atenciones médicas. También se despejaron vialidades, se retiraron árboles y estructuras colapsadas, y se removieron más de 181 mil metros cúbicos de lodo y escombro.