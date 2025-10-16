INE repondrá credenciales perdidas por inundaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un plan emergente para las personas que perdieron su credencial para votar durante las recientes inundaciones en distintos estados del país.

Las personas que estén en esta situación pueden solicitar su reimpresión en el módulo del INE más cercano, mediante la identificación de sus huellas digitales.

Para obtener esta atención especial es necesario que la persona solicitante haya tenido su credencial para votar vigente y su acta de nacimiento esté digitalizada en la base de datos del Padrón Electoral.