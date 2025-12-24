Segob anuncia fin de huelga en Cananea

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan de Justicia para Cananea y destacó el fin de la huelga minera, así como el inicio de acciones para reparar los daños derivados del derrame en el río Sonora, al señalar que se trata de un hecho histórico tras 18 años de conflicto laboral.

¿Qué acciones incluye el Plan de Justicia para Cananea?

Durante un acto realizado en Hermosillo, Sonora, la titular de la Segob subrayó que el Gobierno de México fue firme en la exigencia a Grupo México por el incumplimiento de diversas condicionantes, lo que permitió alcanzar un acuerdo integral que pone fin a una de las huelgas más largas en la historia del país.

Detalles sobre el fin de la huelga minera

El acuerdo alcanzado es considerado un paso significativo para la comunidad de Cananea, que ha enfrentado un prolongado conflicto laboral que ha afectado a muchas familias y trabajadores de la región.

Impacto del derrame en el río Sonora

Las acciones anunciadas también buscan mitigar los efectos del derrame en el río Sonora, un problema que ha generado preocupación entre los habitantes y que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.