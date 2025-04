Aprueban Plan de Desarrollo

Con el voto en contra de la oposición, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó ayer el Plan Nacional de Desarrollo, que establece los objetivos, estrategias y prioridades del país durante el sexenio.

El documento enviado por el Ejecutivo federal fue aprobado con 343 votos a favor de Morena, aliados y las emecistas Patricia Mercado y Claudia Salas, y 122 en contra, en medio de crítica de PAN, PRI y MC, que lo consideraron inconsistente, incongruente y desactualizado, al no considerar la crisis arancelaria.

Morena defendió el documento, al argumentar que contiene el sentir de los cerca de 36 millones de ciudadanos que votaron por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El panista Héctor Saúl Téllez afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo es un panfleto ideológico y propagandístico "Que no toma en cuenta la crisis arancelaria y plantea la continuidad del desastre del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador".

"Si la Presidenta sigue en el camino de destrucción del Plan Nacional que le dejó López Obrador, sin duda va en mal camino, y un ejemplo es su plan del sistema de trenes en el país, que dice que costará 157 mil millones de pesos, solamente que vuelve a tener el mismo error, no hay planeación, no hay estudios, no hay proyectos, y eso es justo lo que pasó con el Tren Maya, lo que provocó que costara tres veces más", indicó.

El priista Arturo Yáñez calificó el plan como una colección de buenas intenciones, pero sin rumbo, porque si bien habla de humanismo, de justicia, de seguridad y de crecimiento, dijo, en los hechos se recortan presupuestos, se militariza la seguridad y se debilitan los contrapesos institucionales.

"Nos quieren vender el llamado segundo piso de la cuarta transformación como un avance, pero lo que vemos aquí no es una escalera hacia el futuro, más bien es un sótano del desarrollo. Se habla del humanismo, pero se recortan los presupuestos y recursos en salud. Se presume crecimiento, pero no hay una estrategia real para detonar el empleo formal", criticó.

El emecista Pablo Vázquez advirtió el Plan Nacional de Desarrollo es incongruente e inoperante, debido al recorte en el Presupuesto de Egresos a la mayoría de las estrategias y programas en salud, seguridad, infraestructura y otros temas centrales.