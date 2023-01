Plagio es corrupción y deshonestidad, dice AMLO

"Por lo general los que acosan no tienen autoridad moral dicen 'plagio' ojalá y los problemas de México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los ojos, han quedado callados ante los robos o ante la corrupción".

Reiteró que será la UNAM la instancia correspondiente para determinar sobre la existencia o no del plagio.

No obstante, acusó que el caso se puede tratar de "politiquería".

"Que se resuelva, a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos, yo padecía de un proceso de desafuero, cada vez que hay una injusticia, así no me gusta porque es politiquería", comentó.