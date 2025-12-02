Empresas inconformes con acción contra piratería

Más de la mitad de las empresas en México considera que el gobierno no actúa de manera efectiva contra la piratería, de acuerdo con el "Séptimo Sondeo de Piratería" realizado por la American Chamber Mexico (Amcham) en colaboración con Lexia y Clarke Modet. Según el estudio, el 57% de las compañías prevé un deterioro leve o significativo en la situación durante el actual sexenio.

¿Qué opinan las empresas sobre la piratería en México?

El estudio reveló que únicamente el 11% de las empresas cree que la situación podría mejorar, mientras que 32% mantiene una postura de cautela. En contraste, durante el sexenio anterior, solo el 1% de las compañías consideraba que la acción del gobierno había mejorado, y 76% percibió un empeoramiento.

Guido Lara, CEO de Lexia, señaló que la autoridad trabaja con recursos y capacidades limitadas, sin coordinación suficiente entre los diferentes actores, lo que permite que los mercados ilegales evolucionen más rápido que la respuesta gubernamental. Esto genera desconfianza en las empresas frente a la eficacia de las instituciones encargadas de combatir la piratería.

Acciones del gobierno frente a la piratería en el país

El sondeo también detectó que el 18% de las compañías no destina presupuesto para prevenir la piratería, mientras que 25% asigna entre 1% y 4% de su presupuesto anual. Solo un 13% cuenta con hasta el 10% del presupuesto para atender este problema, y la detección de productos falsificados ocurre mayormente en el punto de venta, y no durante la logística.

Impacto de la piratería en las empresas mexicanas

La situación actual de la piratería en México plantea un desafío significativo para las empresas, que deben adaptarse a un entorno donde la ineficacia gubernamental genera un clima de incertidumbre y riesgo para sus operaciones.