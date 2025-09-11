Investigan explosión de camión de gas en la Ciudad de México. Gobierno fortalecerá seguridad

Los investigadores mexicanos trabajaban para determinar la causa de un accidente en el que un camión cisterna que transportaba más de 49.500 litros de gas explotó en una carretera principal de la capital matando al menos ocho personas y lesionando a otras 94.

Tras el mortal accidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves que se "fortalecerán" las medidas de seguridad para garantizar el transporte de combustibles y dijo que la Secretaría de Energía está trabajando en el diseño de las nuevas medidas, pero no ofreció detalles.

El siniestro del miércoles, que quemó más de dos docenas de vehículos, creó una escena espeluznante de sobrevivientes con graves quemaduras tambaleándose en la calle con ropa hecha jirones mientras los socorristas se apresuraban al lugar. Los heridos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

La tragedia atrajo nuevamente la atención sobre los miles de camiones que recorren México diariamente transportando gas licuado de petróleo, del que dependen la mayoría de los hogares y negocios para cocinar y calentar agua.

Los reguladores dijeron que una revisión preliminar reveló que el camión no tenía un seguro actualizado que le permitiera transportar gas, pero la Transportadora Silza informó en un comunicado, que difundió en su cuenta de X, que tiene tres pólizas de seguro vigentes para atender los daños y las víctimas y que activó los protocolos para apoyar a las familias afectadas.

Aunque el accidente involucró a un gran camión cisterna, en lugar de los más pequeños que realizan entregas residenciales, ambos han estado involucrados en accidentes mortales en la última década.

En 2020 un doble remolque que transportaba gas licuado de petróleo volcó en una carretera en el estado occidental de Nayarit y mató a 13 personas cuando el fuego se extendió a otros vehículos.

En 2015 una fuga en un camión de propano más pequeño que realizaba una entrega en un hospital de maternidad de la Ciudad de México permitió que el gas se filtrara en el edificio y provocó una explosión que mató a cinco personas e hirió a decenas.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó el jueves que la cifra de fallecidos por la explosión se elevó a ocho y que aún permanecen hospitalizadas 67 personas, de las cuales 19 se encuentran en estado crítico.

Las listas de heridos mostraron que algunos sufrieron quemaduras en el 100% de sus cuerpos. Entre los heridos había un bebé y un niño de dos años. Numerosas personas se trasladaron el jueves a uno de los hospitales capitalinos donde estaban los heridos para repartir alimentos entre los familiares.

La víspera mientras los vehículos de emergencia pasaban a toda velocidad y los médicos atendían a los heridos, grupos de vecinos corrían para ayudar a sacar a las víctimas del fuego y ponerlas a salvo.

El accidente ocurrió en la carretera que conecta la Ciudad de México con Puebla, a la altura del municipio más poblado de la capital, Iztapalapa.

El camión de gas volcado tenía el logotipo de la empresa energética Silza en un costado, pero en una llamada con The Associated Press un funcionario de la compañía que no quiso ser identificado negó que fuera su vehículo. La empresa no respondió de inmediato un correo electrónico solicitando comentarios o más detalles.

Más tarde el miércoles la agencia federal encargada de regular la seguridad industrial en el sector de hidrocarburos dijo en un comunicado que Silza no tenía la documentación de seguro actualizada requerida para transportar gas.

Durante su conferencia de prensa diaria Sheinbaum expresó el jueves su solidaridad con los familiares de los fallecidos e indicó que las autoridades de salud, el Ejército, la Marina y Protección Civil están apoyando en el caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo en un comunicado que investiga el accidente del camión de gas que, según los primeros reportes, volcó ocasionando posteriormente una explosión cuya onda expansiva dañó a 32 vehículos.