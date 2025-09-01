Pío López Obrador exige disculpa pública y justicia tras exoneración del INE

Pío López Obrador exige disculpa pública y justicia tras exoneración del INETras el escándalo de los videos, Pío López Obrador reclama daño moral y busca una disculpa pública. Demandó a Carlos Loret por 200 millones de pesos.
Pío López Obrador no está conforme con la exoneración del INE, sino que quiere una disculpa pública y más. Después de haber aparecido en videos recibiendo dinero en agosto de 2020, ahora reclama justicia a las autoridades.
El hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo fue "un vil montaje mediático" con "descontextualización maliciosa".
"El daño emocional, biológico, social y moral, que a mi y a mis seres queridos nos han causado, no se podrá reparar con disculpa pública alguna", planteó en un mensaje.
Pío demandó por daño moral al periodista Carlos Loret, que difundió las imágenes en Latinus y pidió una indemnización por 200 millones de pesos.
