Profeco revela cuáles son las peores marcas de pintura blanca

En la Revista del Consumidor del mes de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las pinturas de color blanco a las que les falta más blancura, así como aquellas cuyas capas se desprenden.

A 19 presentaciones de pinturas de 19 marcas distintas en color blanco y acabado mate se les hicieron pruebas para comprobar que se apeguen a la normatividad respecto a la información comercial, contenido de sólidos, índice de blancura, viscosidad y resistencia al intemperismo acelerado.

¿Cuáles son las marcas con menor calidad?

Entre las conclusiones está que las que obtuvieron los niveles más bajos en el índice de blancura son: Berel, Ipesa, Member's Mark, Meridian y Pintumex. Además de Precíssimo, la cual tampoco cumple con el porcentaje de sólidos requeridos y presenta desprendimiento en la capa de pintura.

Otro de los hallazgos de la Profeco fue que la pintura Cox de México cuesta 375 pesos, cumple con todas las normas y tiene una calificación de Excelente, frente a Comex de 811 pesos con calificación Muy Bien, por lo que recomendó hacer compras inteligentes.

¿Cuáles son las mejores pinturas recomendadas?