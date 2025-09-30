Detienen a 'Chuki', piloto aviador del Cartel de Sinaloa en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, detuvieron a Juan Pablo "N", "Chuki", identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

Por medio de su cuenta de X, el titular de la SSPC, señaló que la detención se dio en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Defensa (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

"Chuki" cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas, detalló en X.