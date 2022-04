Pierde el SAT 54% de juicios

Este porcentaje de sentencias favorables fue el más bajo desde 2017, cuando ascendió a 50.2 por ciento. Previamente, el año con menos casos favorables fue 2018 con 48.5 por ciento de juicios favorables para el fisco.

Isabel Albo, socia de GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, sostuvo recientemente que esto obedece a que el fisco cuenta con personal menos preparado desde que arrancó la actual Administración, lo que provoca que la defensa de los casos no sea tan efectiva.

"La autoridad ha bajado un poco el nivel del litigio; no sé si ha coincidido en que abogados y especialistas de la autoridad se han ido del SAT. Últimamente ha sucedido que o no contestan demandas, se les pasan los plazos o no tienen el mismo impulso procesal que antiguamente vivían", comentó.

Mencionó que incluso se han detectado más errores en las auditorías, lo que atribuyó al nivel de profesionalización de los colaboradores del fisco.

"Desde que empezó esta Administración, se vio una baja del nivel académico y especialización de las personas que laboran ahora ahí", señaló.

Esto tiene un impacto directo en los ingresos del fisco que pierde recursos, añadió.