Exigen declarar emergencia en 47 municipios de Guerrero

La bancada del PAN en el Senado exigió al Gobierno federal que active la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero que resultaron afectados por el huracán "Otis".

CONFERENCIA MAÑANERA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su mañanera de este lunes que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, había cometido un error al declarar a 47 municipios de Guerrero en desastre natural.

"Desde este Senado, le exijo al Gobierno federal que active la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero afectados", manifestó la panista Kenia López Rabadán.

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado también demandó la renuncia de Velázquez.

"Por su incompetencia y su inacción criminal" ante el desastre que representó el paso de "Otis" en Guerrero.

La legisladora llamó al Presidente a dejar de descalificar la marcha ciudadana que en protesta por la falta de atención gubernamental se desplazó de Acapulco a la Ciudad de México.

"Me parece que el Presidente López Obrador cada vez se muestra más incongruente con su propia historia: hoy reclama a algunos integrantes por estar convocando. ¡Pues no fue el mismo López Obrador que hizo hasta su propio partido! ¡Cómo se atreve a criticar una caravana que viene a exigir lo que el Gobierno no ha dado", dijo.

"Todo mi respaldo a los acapulqueños que vengan en esta y en otras caravanas. Hoy lamentablemente tuvieron el peor huracán de la historia con la peor Alcaldesa, la peor Gobernadora y el peor Presidente de la República. Por cierto, todos de Morena".