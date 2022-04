Piden colectivos no destituir a fiscales por caso Debanhi

"Tenemos familiares desaparecidos, tenemos muchos años trabajando, la Fiscalía de Desaparecidos tiene seis años y desde ese entonces se encuentran el fiscal como Ministerio Público", expresó Lourdes Huerta, de Buscadoras de Nuevo León.

"El que haya esta destitución nos provoca que para nosotros sea un retroceso para nuestros casos, porque nos sabemos a quién van a poner ni que esté capacitado".

Señalaron que hay cerca de 6 mil casos de personas desaparecidas, sin embargo, solo hay cinco agentes del ministerio público que pueden ver los expedientes.

"Queremos que agreguen fiscales, que haya recursos materiales, humanos, y no que nos quiten fiscales", añadió Huerta.

"Si hubo errores o no hubo errores no tenemos el conocimiento de la carpeta, pero hay sanciones, no no hagas este tipo de cosas que nos perjudica a 5 mil carpetas que hay detrás de ellos".