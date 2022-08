Piden a Alito ser generoso con el PRI y no afectarlo

En entrevista, Alfaro dijo que el Frente Nacional Democracia y Justicia Social del que forma parte junto con las corrientes Plataforma PRI y Alianza Generacional, no ha declinado en la solicitud de que Alito concluya anticipadamente su periodo al frente del tricolor.

Sin embargo, añadió, luego que Moreno se negó a esta posibilidad, también les interesa alertar sobre el riesgo de que busque imponer un acuerdo en el Consejo Político Nacional para prorrogar su permanencia en la dirigencia.

El artículo 179 de los Estatutos del PRI, recordó, establece que si llega la fecha en la que debe concluir el periodo del actual dirigente y éste no ha convocado a la renovación del cargo, las opciones son nombrar una dirigencia interina u otorgar una prórroga a la que está en turno.

Sin embargo, agregó, el mismo artículo señala que una vez iniciado el proceso electoral federal, no puede haber procesos de elección de dirigencia, por lo que de darle una prórroga a Moreno, ésta tendría que ampliarse hasta la conclusión de los comicios de 2024, lo que le daría el control de las listas de candidatos a nivel federal y local.

El priista expuso que los estatutos prevén también la posibilidad de adelantar el cambio de la dirigencia nacional seis meses antes de la conclusión de ésta, pero para ello se requiere que los dirigentes se separen del cargo.

Ante ello, Alfaro pidió que Moreno sea generoso con su partido e incluso se dé la oportunidad de hacer frente a los procesos en su contra como ciudadano y sin afectar al PRI.

El representante de Movimiento Líder resaltó la importancia de revisar la conformación del Consejo Político Nacional, ante el riesgo de que, más allá de lo que establece el artículo 179 de los estatutos, Alito pretenda que dicho órgano partidista le conceda una prórroga antes de lanzar la convocatoria para la elección de una nueva dirigencia.

"Si hace eso, mete en una crisis terminal al partido, sería prácticamente estarle poniendo clavos al ataúd del partido, por eso nos preocupa hacer conciencia en cuadros, en militantes y en dirigentes que no es un pleito, no es un problema contra Alejandro Moreno, no es una situación de carácter personal, de decirle quítate tú para que lleguemos nosotros o lleguen otros", afirmó.