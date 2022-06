Pide no minimizar la viruela del mono

Especialistas acusaron que médicos que han hallado casos sospechosos de viruela de mono contactan al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), de la Secretaría de Salud, donde se les ignora o no atienden.

"Hay que tener vigilancia epidemiológica. Yo tuve un par de casos donde me hablaron dermatólogos y no tienes a dónde mandar a hacer las pruebas, porque el único que te hace las pruebas es el InDRE y no te contesta y si te contestan nunca reciben la muestra", expuso en sesión virtual.