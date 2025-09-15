Mauricio Fernández se aparta del cargo por razones médicas

El Alcalde de San Pedro Mauricio Fernández pidió hoy licencia para separarse por 15 días del cargo con la expectativa de que, una vez terminado ese plazo, presentará su renuncia definitiva por motivos de salud.

En rueda de prensa, acompañado por el Secretario de Ayuntamiento Mauricio Farah, quien se hará cargo desde su puesto actual a partir de hoy, el Edil panista señaló que el cáncer que padece ha seguido avanzando y decidió ya no continuar con más tratamientos.

Destacó los resultados de su gestión, al señalar que deja al Municipio ocupando el primer lugar en prácticamente todos los indicadores.

De acuerdo con la ley, en cuanto el Edil se ausente de manera definitiva, el Cabildo designará a quien ocupará el cargo de manera interina mientras el Congreso del Estado elige a quien será el Alcalde sustituto.

El Municipio dio a conocer que Fernández estará ausente del 16 al 28 de septiembre, que se reincorporará el día 29 para rendir su Informe de Gobierno el día 30.

Tras el Informe, solicitará su salida definitiva.

La semana pasada el Edil panista estuvo hospitalizado donde se sometió a un tratamiento para una limpieza en el pulmón como parte del tratamiento contra la enfermedad.

En el hospital, Fernández siguió atendiendo asuntos municipales, como ha ocurrido en otras ocasiones que ha ingresado de forma temporal.

Fuentes municipales confirmaron que la ceremonia del Grito de Independencia de esta noche será presidida por el titular de Ayuntamiento Farah.