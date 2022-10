Pide AMLO en CIDH no ser 'arietes de conservadurismo'

Durante la audiencia registrada este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la militarización de la seguridad pública, Baños dijo que, en su calidad de representante del Estado mexicano, se le había solicitado transmitir un mensaje del Presidente de la República.

"Finalmente, me permito transmitir el mensaje del Presidente de la República: en el México de ahora y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos.

"Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo", señaló.

Ante lo inusual del lenguaje empleado, el comisionado Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, pidió a la Embajadora Baños precisar a quién se refería, si a los integrantes de la comisión o a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que solicitaron la audiencia.

"No puede dejar de referirme a un asunto, presidenta, sobre todo por el mensaje de cierre de la representación del Estado, donde se habla de un conservadurismo. Yo quedé con la duda de si ese fue un mensaje dirigido a las personas solicitantes de esta audiencia o a quienes integramos la Comisión.

"Yo, a efectos de equilibrio informativo a quienes ven esta audiencia quiero decirles que no siento que esa etiqueta sea atribuirle al menos a mí y sobre todo porque creo, de acuerdo con el monitoreo que hace la oficina, que esa es una etiqueta que vuelve simples conversaciones complejas, como puede ser esto.

"Animaría al Estado a que no use este tipo de etiquetas, ni con la sociedad civil, ni con participamos con la defensa de derechos humanos a nivel regional porque creo que no contribuye a un trámite adecuado de situaciones complejas en tanto simplifica aspectos que son complejos", señaló.