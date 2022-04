Pide AMLO abrir más vuelos desde el AIFA

Desde Palacio Nacional, informó que sostuvo una conversación con el empresario Eduardo Tricio, presidente de Aeroméxico, para solicitarle que abra más rutas desde el AIFA.

Al detallar el diálogo, reveló que el propio empresario le mostró preocupación por la falta de pasajeros del vuelo que opera en Santa Lucía, con destino a Villahermosa, Tabasco.

"Hablé con Eduardo Tricio, que es presidente de Aeroméxico y le pedí que ayudaran, para que se ampliaran vuelos, que me comentaba él que ya habían ampliado uno a Vallarta que tienen uno a Villahermosa, que no tenían mucho pasaje en el caso de Villahermosa, le comenté que sale muy temprano, el de regreso sí trae pasaje suficiente y el de Mérida muy bien, y me dijo el de Vallarta", dijo.

"Pero le pedí que se ampliara, que nos ayudara para que no se esté cuestionando, atacando por eso, es un buen aeropuerto y es la imagen del País, yo tengo que cuidar eso, es parte de mi trabajo, y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el Secretario de Comunicaciones o de Gobernación, y a Volaris, porque el Aeropuerto de la Ciudad ya está lleno".

El miércoles

Presentará plan

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo miércoles 4 de mayo presentará el plan de su gobierno para combatir la inflación.

En su conferencia matutina, el mandatario explicó que su plan para busca enfrentar la carestía a través de acuerdos con grandes productores de alimentos y "todas las tiendas departamentales".