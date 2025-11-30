En riesgo el 24% del PIB por cambio climático

Péxico podría ver reducido su Producto Interno Bruto (PIB) en un 24 por ciento durante el sexenio debido al cambio climático, advirtió Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM. Bajo un escenario de inacción, los costos económicos serían comparables a perder entre dos y más de nueve veces el PIB de 2024, destacó el especialista.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa tras la COP 30 en Brasil, científicos de la UNAM señalaron la urgencia de pasar del diagnóstico científico a la acción, implementando políticas públicas concretas, financiamiento adecuado y participación social efectiva. Michel Grutter de la Mora, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), reconoció la frustración del sector académico mexicano ante la lentitud de los avances internacionales y el aumento constante de las emisiones globales.

Estrada Porrúa resaltó que el PINCC y el ICAyCC colaboran con el gobierno de México en 11 mesas de trabajo que abordan temas como emisiones, costos económicos, recursos hídricos, agricultura, sequía, salud, biodiversidad e inundaciones. Según los científicos, el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a nivel global permitiría reducir aproximadamente 26 por ciento los impactos frente a la inacción.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Los especialistas destacaron el papel estratégico de las universidades para fortalecer la política climática nacional y cumplir con las metas internacionales. Amparo Martínez Arroyo enfatizó la importancia del multilateralismo y de la participación económica para enfrentar un fenómeno que tiene escala global. Carlos Gay García señaló que, 30 años después de la primera COP, los temas siguen siendo los mismos y México requiere dedicar más trabajo e inversión para avanzar.

Los científicos coincidieron en que la ciencia mexicana puede servir como puente entre compromiso y acción, y que lo que está en juego no solo son los objetivos ambientales, sino también el futuro social y económico del país. Alertan que sin medidas urgentes, las pérdidas económicas y los impactos en la población podrían ser severos y de largo alcance.