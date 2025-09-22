Presidente colombiano pide ayuda para encontrar a músicos desaparecidos en México

El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, su ayuda para localizar a dos artistas musicales colombianos desaparecidos la semana pasada en la Ciudad de México.

El cantante Bayron Sánchez, también conocido como B-King, y su colega DJ, Jorge Herrera, se encontraban de gira por México, pero ya van varios días que dejaron de tener contacto con sus familiares y amigos, sin dejar rastro.

"Pido a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de armas desde la extinta guerrilla M-19, y a todo el cuerpo diplomático colombiano en México que garanticen el regreso del cantante Bayron Sánchez y su compañero Jorge Herrera", escribió Petro en la plataforma X.

De acuerdo con un aviso oficial de personas desaparecidas, Sánchez y Herrera fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el barrio de Polanco, en la CDMX, después de acudir a un gimnasio.

Petro, en su llamado de ayuda a Sheinbaum, afirmó que los músicos se habían presentado en Sonora, en el noroeste de México, poco antes de su desaparición.

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora, posiblemente debido a las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, impulsadas por el consumo desenfrenado de drogas en Estados Unidos, que a su vez crece debido a la falta de amor en su sociedad decadente", añadió Petro.

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos hermosos jóvenes que se atreven a cantarle a la belleza y mantienen la esperanza en sus corazones".

Otros músicos internacionales y colombianos, como J Balvin, también se pronunciaron sobre la desaparición y exigieron justicia a través de sus redes sociales.