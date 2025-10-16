Sheinbaum confirma que hay 70 muertos por las fuertes lluvias

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al día de hoy se ha confirmado el fallecimiento de 70 personas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana, mientras que 72 personas no han sido localizadas.

La jefa del Ejecutivo federal detalló en conferencia de prensa matutina, que se ha confirmado la muerte de 30 personas en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una en Querétaro.

"Son 70 personas que lamentablemente fallecieron: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas".

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que en los últimos días se han localizado varias personas que habían sido reportadas como no encontradas.

"Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, apoyando a familias que reportan la desaparición de familiares.