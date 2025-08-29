Mujer conocida como 'Lady Jeep' intenta darse a la fuga en Ciudad de México tras provocar choque

Mujer conocida como 'Lady Jeep' intenta darse a la fuga en Ciudad de México tras provocar choqueUsuarios indignados por la actitud de 'Lady Jeep' en Ciudad de México, quien embistió a un repartidor de Rappi tras ser detenida por un oficial de tránsito en avenida Reforma.
En redes sociales causó conmoción entre los usuarios "Lady Jeep", la mujer que pretendió darse a la fuga en la Ciudad de México, tras haber provocado un choque sobre avenida Paseo de la Reforma, protagonizando una persecución que quedó registrada en video.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Al registrarse un percance automovilístico, un elemento de tránsito a bordo de una motocicleta exhortó a la conductora de una Jeep Renegade gris a detenerse, sin embargo, la mujer hizo caso omiso a la indicación de la autoridad.
Mujer embiste a repartidor de comida con su camioneta
En el video que rápidamente se volvió viral, se muestra a la conductora de la camioneta, tratando de salirse del carril, mientras el oficial de tránsito le gritaba que estaba pegándole al auto de atrás.
Sin atender a las indicaciones, la mujer aceleró y embistió a un repartidor de Rappi que se encontraba frente a la camioneta, a pesar de que el joven se encontraba en el suelo, la camioneta continuó avanzando por varios metros hasta que fue alcanzada por el policía.
La actitud de la conductora causó indignación en redes sociales, provocando que los usuarios la apodaran "Lady Jeep".
"Entonces el protocolo de la policía para detener a una desequilibrada es: 1. conminarla a a que se detenga, 2. insistir 6 veces más"; "Al escapar después de aventar intencionalmente el carro el repartidor y después poner en riesgo la integridad de terceros incluyendo al agente de tránsito"; "Lástima que no es Estados Unidos ya estaría en el pavimento y esposada"; "Esto es peor que Lady Racista"; "Claro que requiere un castigo ejemplar"; "Si se le hizo fácil arrollar a una moto, se le va a hacer fácil hacerlo con un peatón", fueron algunas de las opiniones de los usuarios.