Mujer conocida como 'Lady Jeep' intenta darse a la fuga en Ciudad de México tras provocar choque

En redes sociales causó conmoción entre los usuarios "Lady Jeep", la mujer que pretendió darse a la fuga en la Ciudad de México, tras haber provocado un choque sobre avenida Paseo de la Reforma, protagonizando una persecución que quedó registrada en video.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Al registrarse un percance automovilístico, un elemento de tránsito a bordo de una motocicleta exhortó a la conductora de una Jeep Renegade gris a detenerse, sin embargo, la mujer hizo caso omiso a la indicación de la autoridad.

Mujer embiste a repartidor de comida con su camioneta

En el video que rápidamente se volvió viral, se muestra a la conductora de la camioneta, tratando de salirse del carril, mientras el oficial de tránsito le gritaba que estaba pegándole al auto de atrás.

Sin atender a las indicaciones, la mujer aceleró y embistió a un repartidor de Rappi que se encontraba frente a la camioneta, a pesar de que el joven se encontraba en el suelo, la camioneta continuó avanzando por varios metros hasta que fue alcanzada por el policía.

La actitud de la conductora causó indignación en redes sociales, provocando que los usuarios la apodaran "Lady Jeep".